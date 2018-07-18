Xanthos’ta kazı dönemi

Antalya
'NIN Kaş ilçesinde bulunan Likya Birliği'nin en önemli antik kentlerinden biri olan Xanthos Antik Kenti'nde yaz dönemi kazıları başladı. Türkiye'nin UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 19 antik değerinden Xanthos Antik Kenti'nde Akdeniz Üniversitesi
Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Burhan Varkıvanç öncülüğünde yürütülen kazıların bu yılki bölümüne, 3 öğretim elemanı, arkeolog ve sanat tarihçisi 3 doktora öğrencisi ve 20 işçi katılıyor. Xanthos Antik Kenti'ndeki kazılar 68 yıldır devam ediyor. 1950 yılında Fransız arkeologlar tarafından başlatılan kazılar 2011 yılından bu yana Prof. Dr. Burhan Varkıvanç başkanlığında yürütülüyor. Prof. Varkıvanç, "Böyle değerli bir antik kenti gün yüzüne çıkarma çalışmalarına, daha çok ziyaretçi çekmesi için tanıtım çalışmalarına devam ediyoruz" diye konuştu.