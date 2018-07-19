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’dan 1453 hacı adayı

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018
Antalya’dan 1453 hacı adayı
Antalya'DA hacca gideceklerin sayısı 'un fetih yılı olan '1453'kişi olurken, İl Müftüsü Osman Artan yaşanan durumu anlamlı ve güzel bir tesadüf olarak değerlendirdi. Bu yıl 43 bin kişinin kuraya katıldığı hac başvurusunda 1453 kişi hacca gitmeye hak kazandı. Hacı adaylarının 849'u Diyanet İşleri Bakanlığı'nın kontenjanından gidecekken, 604 kişi ise acentelerle birlikte dini vazifelerini yapmaya gidecek. Hac başvurularının artış gösterdiğini belirten , bu yıl hacca gideceklerin sayısının 1453 olması nedeniyle ayrı bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. Hacı adaylarının 6 kafile şeklinde gideceklerini belirten Artan, ilk kafileyi 17 Haziran'da uğurladıklarını ifade etti.
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Antalya’dan 1453 hacı adayı
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