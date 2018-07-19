Başkan Genç’e yargı yolu

Antalya
'nın CHP
'li Döşemealtı Belediyesi
'nde mesire alanlarındaki usulsüz devir skandalları için yargı yolu açıldı. Antalya
Cumhuriyet Savcılığı'nın 'Soruşturmaya yer yok' kararını Danıştay bozdu. Bu karara göre Belediye Başkanı Turgay Genç ve karara onay veren belediye meclis üyeleri ile bazı bürokratlar hakkında soruşturma açılacak. KULÜBE DEVİR YAKTI
CHP'li Döşemealtı Belediyesi'nin Antalya Orman İşletme Müdürlüğü'nden piknik alanı olarak yer tahsisini ve kullanım hakkını aldığı mesire alanları tekrar gündeme geldi. Sayıştay Denetçileri, 2011 yılında Orman İşletme Müdürlüğü ile protokol imzalayan Döşemealtı Belediyesi'nin, Yukarıkaraman C Tipi Piknik ve Mesire Alanı'nı 10 yıllığına tahsis aldığını belirlemiş, ancak Belediye Başkanı Turgay Genç'in 5 Ocak 2016 tarihinde Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Zafer Sidel ile protokol imzalayarak alanların kullanım hakkını devrettiğini tespit etmişti. SAYIŞTAY'A TAKILMIŞTI
Denetçiler yapılan işlemin kanuna aykırı olduğunu belirlemişti, Sayıştay, ayrıca devir ile Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nün 426 bin 96 lira gelir elde ederek kamunun zarara uğratıldığını karara bağlamıştı. Kararlardan sonra ilçe halkından Hakan Küçükbaşkan, CHP'li Belediye Başkan Turgay Genç ile meclis üyeleri ve belediye bürokratları hakkında suç duyurusunda bulundu. DANIŞTAY BOZDU
Ancak 24 Ekim 2017 tarihinde Antalya Cumhuriyet Savcılığı'nın, 'soruşturmaya yer yoktur' kararı vermesi üzerine Küçükbaşkan, savcının takipsizlik kararına İçişleri Bakanlığı'na dilekçeyle başvurarak itiraz etti. Bakanlık konuyu Danıştay'a taşıdı. Danıştay 1'inci Dairesi, 26 Nisan 2018'de itirazı kabul ederek kararı kaldırdı. Danıştay'ın verdiği karar sonunda Başkan Genç, belediye meclis üyeleri ve bürokratların yargılanmasının önü açıldı. NELER YAŞANDI?
CHP'LI Döşemealtı Belediyesi, Antalya Orman İşletme Müdürlüğü'nden piknik alanları için yer tahsisini aldığı alanların kullanım hakkını kanuna aykırı olarak Kırkgöz Döşemealtı Gençlik ve Spor Kulübü'ne devredince Sayıştay denetimine takılmıştı. Denetçiler, yapılan devir ile 2016 yılında piknik alanına giriş-çıkışlardan Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nün 426 bin 96 lira gelir elde ettiği bulgusuna ulaşmıştı. Sayıştay Denetçileri, raporlarında 426 bin lira 96 kuruşluk kamu zararının devir protokolünü imzalayan Başkan Turgay Genç ile buna onay veren meclis üyeleri ve belediye bürokratlarını sorumlu tutmuştu. Belediyeyi zarara uğrattıkları gerekçesiyle suçlanan iki meclis üyesi MHP'li üye Hakan Altun
ve CHP'li Üye Suzan Küçükbaşkan'ın, "Turgay Genç bizi kandırdı" iddiası ise olaya farklı bir boyut kazandırmıştı.