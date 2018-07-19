Kirlilikle teknolojik savaş

HER yıl ağırladığı milyonlarca turist nedeniyle çevre kirliliği ile mücadeleye ayrı bir önem verilen Antalya
'da, kirliliği uzaktan izleme dönemi başladı. Antalya
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay
, günlük 10 bin metreküp işleme kapasitesinin üzerindeki atık su
arıtma tesisleri için uzaktan izleme sisteminin zorunlu olduğunu hatırlattı. Antalya'daki 32 aktif tesisin 24'ünün bu tanıma uyduğuna dikkat çeken Altınay, "Bu tesislerde online izleme sistemi kurma çalışmalarımız son aşamaya geldi" dedi. 11 TESISTE IZLEME TESISI TAMAM
Lara, Hurma, Belek ve Alanya dahil olmak üzere 11 atıksu arıtma tesisinde online izleme sisteminin kurulduğunu ifade eden Altınay, "Kemer, Beldibi, Çamyuva, Tekirova ve Göynük'te 5 atık su arıtma tesisi için kabinler kuruldu. Kumköy, Titreyengöl, Manavgat, Çolaklı, Mahmutlar, Konaklı'daki 6 atık su arıtma tesisi için ise yer tespitleri yapıldı. Çalışmalar sürüyor" açıklamasında bulundu. TOPRAK KİRLİLİĞİ
Tevfik Altınay toprak kirliliği ile mücadele konusundaki çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Altınay, "Toprak kirliliğinin kontrolüne dair yönetmelik kapsamında bulunan işletmeler, online Çevre Bilgi Sistemi üzerinden başvuruyor. Yerinde yapılan incelemeler neticesinde denetim raporları oluşturuluyor. Antalya'da bu kapsamda onaylanan bin 328 başvuru var. Kirlenmiş sahalar bilgi sistemine Bu başvuruların 350'sini akaryakıt istasyonları, 518'ini oteller, 118'ini madenler, 342'sini diğer sektörler oluşturuyor" diye konuştu.