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Ankutsan’dan büyük başarı

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Ankutsan’dan büyük başarı
Sanayi Odası (İSO), 2017 Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı. Antalya firması Ankutsan Antalya Kutu ve Oluklu Mukavva A.Ş, 2015'de 381'nci sıradan girdiği listede 2016'da 220'ye, 2017'de ise 215 basamak yükselterek ilk 5'e taşıdı. Ankutsan A.Ş 2017 yılında 308,1 milyon liralık net satış hasılatı sağlamıştı. Ankutsan kurucu ortağı Rüstem Kesgi, "Hedefimiz kısa sürede ilk 500'e girmekti. Artık ikinci 500'de 5'nci sıradayız. Bundan sonraki hedefimiz de her geçen yıl performansımızı artırmak bir önceki yıla göre yükseliş göstermek" dedi.
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Ankutsan’dan büyük başarı
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