Akrep iyi başladı

Antalya
spor, Hollanda kampındaki ilk hazırlık maçında Fortuna Sittard
'ı 1-0 mağlup etti. Lonenen'da oynanan maçta Antalyaspor, ilk yarıda Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Birkan, Charles, Hakan Özmert, Macion, Danilo, Yekta ve Doukara onbiri ile mücadele etti. Antalyaspor ikinci yarıda ise Ferhat, Akın, Celustka, Chico, Musa Nizam, Osman Çelik, William, Mustafa İnan, Harun, Serdar Özkan ve Halim Terry onbiri ile sahada yer aldı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz
, 70'inci dakikada Akın'ın yerine Salih Dursun'u oyuna aldı. GOL 53. DAKİKADA GELDİ
Maçın ilk yarısında daha atak görünen takım Antalyaspor oldu. Kırmızı beyazlı ekip rakibine göre daha net pozisyonlar oluşturdu. Antalyaspor, 3 kez rakip kaleyi yokladı ancak gol bulamadı. İkinci yarıya tamamen farklı onbirle başlayan Antalyaspor, aradığı golü 53. dakikada buldu. Takımın gelişen atağında Musa Nizam ceza sahasına girdikten sonra düşürüldü. Hakemin düdük çalmadığı bu pozisyonda Musa düşerken topu Halim'in önüne yuvarladı. Halim Terry sert ve güzel bir vuruşla topu ağlara gönderip Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Karşılaşma Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İKİNCİ MAÇ YARIN
TEKNIK Direktör Bülent Korkmaz, kadrodaki tüm oyuncuları maç içinde görme şansı yakaladığını, özellikle takıma yeni dahil olan genç futbolcuların gelecek için umut verdiğini söyledi. Deneyimli ve kaliteli oyunculara da sahip olduklarını söyleyen Korkmaz, "Buradan döndükten sonra lige hazır hale geleceğiz. Sol kanada takviye yapabilirsek daha güçlü bir ekibimiz olacak" diye konuştu. Antalyaspor ikinci hazırlık maçında yarın Arnhem kentinde Kuwait Sport ekibi ile saat 18.00'de karşılaşacak.