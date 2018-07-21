Antalya zeytinyağında marka haline gelecek

Antalya
Ticaret Borsası (ATB), kökleri Pamfilya dönemine dayanan, 'altın sıvı' olarak bilinen zeytinyağını bölgede tekrar marka haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. ATB'nin düzenlediği 'Zeytinyağında Markalaşmanın Sırları' eğitimi yapıldı. Eğitime ATB üyelerinin yanı sıra, zeytinyağı üreticileri, zeytinyağı markalarının temsilcileri ve zeytinyağı tadımı konusunda uzmanlaşmak isteyen gönüllüler katıldı. 48 katılımcının kaliteli zeytinyağının ayırt edici özelliklerini öğrendiği eğitimde, tadım eğitimlerinin önemi vurgulandı. ATB Genel Sekreteri Tolgahan Alavant, "Zeytinyağında Antalya
üst markası yaratma hedefindeyiz. Bu konuda başarı hikayesi yazabiliriz" dedi.