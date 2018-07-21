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Emre Güral golünü attı Alanya kazandı

Alanyaspor ’nda karşılaştığı ’u Emre Güral’ın attığı golle 1-0 yendi. Karşılaşmada VAR sistemi uygulandı

Giriş Tarihi: 21.7.2018
Emre Güral golünü attı Alanya kazandı
'NİN Kaynaşlı ilçesindeki 'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor, hazırlık maçında 'u 1-0 yendi. Karşılaşmaya Alanyaspor Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Barış Başdaş, Georgios Tzavellas, Kaan Kanak, Taha Yalçıner, Filipe Augusto, Hasan Ayaroğlu, Emre Akbaba, Efecan Karaca ve Emre Güral ilk 11'i sahaya çıktı.

VAR SISTEMI UYGULANDI
Her iki takımın da karşılıklı atakları ile başlayan müsabakada Video Hakem Uygulaması (VAR) da kullanıldı. Müsabakanın 35. dakikasında Alanyaspor, Antalyaspor'dan transfer ettiği Emre Güral'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın geride kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç 1-0 Alanyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Bu arada maçın 55. dakikasında Yeni Malatyaspor'dan Arturo Mina'nın attığı gol VAR sisteminde incelendikten sonra ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
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Emre Güral golünü attı Alanya kazandı
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