Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kızları için taksici oldu

Kızları için taksici oldu

Giriş Tarihi: 22.7.2018
Kızları için taksici oldu
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde evli ve 2 çocuk annesi Fatma Yaşar, 5 yıldır taksicilik yaparak ailesini geçindiriyor. Eşi de taksici olan Yaşar, mesleği sayesinde biri üniversitede iki kızını okuttuğunu söyledi. 40 yaşındaki Yaşar, "Onların ayakta durmasına yardımcı olmak ve bir kadının da kendi ayaklarının üzerinde durabildiğini göstermek için bu işe adım attım" dedi.

EŞİ ÖNCE KARŞI ÇIKTI
Eşinin 'yapamazsın' diyerek önceleri karşı çıktığını anlatan Yaşar, erkek müşterilerin de kadın taksicileri yadırgadığını anlattı. Yaşar, en büyük desteği ise kadın müşteriler ve yabancı turistlerden gördüğünü sözlerine ekledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızları için taksici oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN