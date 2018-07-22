Kızları için taksici oldu

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Fethiye ilçesinde evli ve 2 çocuk annesi Fatma Yaşar, 5 yıldır taksicilik yaparak ailesini geçindiriyor. Eşi de taksici olan Yaşar, mesleği sayesinde biri üniversitede iki kızını okuttuğunu söyledi. 40 yaşındaki Yaşar, "Onların ayakta durmasına yardımcı olmak ve bir kadının da kendi ayaklarının üzerinde durabildiğini göstermek için bu işe adım attım" dedi.Eşinin 'yapamazsın' diyerek önceleri karşı çıktığını anlatan Yaşar, erkek müşterilerin de kadın taksicileri yadırgadığını anlattı. Yaşar, en büyük desteği ise kadın müşteriler ve yabancı turistlerden gördüğünü sözlerine ekledi.