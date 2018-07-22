Nur Pastanesi yeni şube açtı

Antalya
LYA'NIN pastanecilik sektörünün tanınan markalarından Nur Pastaneleri büyümeye devam ediyor. Nur Pastaneleri'nin Özdilek AVM karşısındaki Dokuma-2 şubesinin açılışını Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Antalya
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere yaptı. Nur Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Karateke, 1955 yılından beri hizmet verdiklerini belirterek, Antalya'nın yanı sıra Isparta, Burdur ve Denizli'deki şubelerle ulusal marka olma yolunda olduklarını söyledi.