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Nur Pastanesi yeni şube açtı

Giriş Tarihi: 22.7.2018
Nur Pastanesi yeni şube açtı
AntalyaLYA'NIN pastanecilik sektörünün tanınan markalarından Nur Pastaneleri büyümeye devam ediyor. Nur Pastaneleri'nin Özdilek AVM karşısındaki Dokuma-2 şubesinin açılışını Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere yaptı. Nur Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Karateke, 1955 yılından beri hizmet verdiklerini belirterek, Antalya'nın yanı sıra Isparta, Burdur ve Denizli'deki şubelerle ulusal marka olma yolunda olduklarını söyledi.
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Nur Pastanesi yeni şube açtı
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