Serinleten gezi

Antalya
Akvaryum, sıcaktan bunalanların adresi oluyor. Ziyaretçilerine birbirinden ilginç görüntüler sunan akvaryumda, balık adamlar her gün onlarca köpek balığını hiçbir koruma önlemi olmadan besliyor ve izleyenlere heyecanlı anlar yaşatıyor. Köpek balıklarının dalgıçların elinden beslendiği anlar ortaya doyumsuz bir şov çıkarıyor. FARLI ŞOVLAR SUNULUYOR Antalya
Akvaryum'da 40 tematik akvaryumun yanı sıra iç ortam sıcaklığı dört mevsim eksi 5 derece olan Kar Dünyası ve Buz Müzesi ile dünyanın en zehirli canlılarının bulunduğu Tropik Sürüngen Merkezi de ilgi çekiyor. Antalya Akvaryum Genel Müdürü Kemal Kumkumoğlu, Avrupa'nın en büyük akvaryumu özelliğine sahip tesiste özellikle köpek balığı besleme seansının ve balık adam şovlarının yoğun ilgi çektiğini açıkladı.