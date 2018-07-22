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Serinleten gezi

Giriş Tarihi: 22.7.2018
Serinleten gezi
Antalya Akvaryum, sıcaktan bunalanların adresi oluyor. Ziyaretçilerine birbirinden ilginç görüntüler sunan akvaryumda, balık adamlar her gün onlarca köpek balığını hiçbir koruma önlemi olmadan besliyor ve izleyenlere heyecanlı anlar yaşatıyor. Köpek balıklarının dalgıçların elinden beslendiği anlar ortaya doyumsuz bir şov çıkarıyor.

FARLI ŞOVLAR SUNULUYOR
Akvaryum'da 40 tematik akvaryumun yanı sıra iç ortam sıcaklığı dört mevsim eksi 5 derece olan Kar Dünyası ve Buz Müzesi ile dünyanın en zehirli canlılarının bulunduğu Tropik Sürüngen Merkezi de ilgi çekiyor. Antalya Akvaryum Genel Müdürü Kemal Kumkumoğlu, Avrupa'nın en büyük akvaryumu özelliğine sahip tesiste özellikle köpek balığı besleme seansının ve balık adam şovlarının yoğun ilgi çektiğini açıkladı.
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Serinleten gezi
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