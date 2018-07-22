ÜniAr’dan Ünal’a gümüş ödül geldi

TÜRKIYE'DE
üniversite öğrencilerinin memnuniyetlerini ortaya koymak, üniversitelerin daha öğrenci merkezli olmasına katkı sağlamak amacıyla Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından 172 üniversitede öğrenim gören 26 bin 513 öğrencinin katılımıyla 2018 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) hazırlandı. Araştırmada Akdeniz Üniversitesi
(AÜ), öğrencilerini üst düzeyde memnun edebilen üniversiteler arasında yer aldı. ÜniAr, AÜ Rektörü Mustafa Ünal'ı da gümüş ile ödüllendirdi.