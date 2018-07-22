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ÜniAr’dan Ünal’a gümüş ödül geldi

Giriş Tarihi: 22.7.2018
ÜniAr’dan Ünal’a gümüş ödül geldi
TÜRKIYE'DE üniversite öğrencilerinin memnuniyetlerini ortaya koymak, üniversitelerin daha öğrenci merkezli olmasına katkı sağlamak amacıyla Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından 172 üniversitede öğrenim gören 26 bin 513 öğrencinin katılımıyla 2018 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) hazırlandı. Araştırmada (AÜ), öğrencilerini üst düzeyde memnun edebilen üniversiteler arasında yer aldı. ÜniAr, AÜ Rektörü Mustafa Ünal'ı da gümüş ile ödüllendirdi.
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ÜniAr’dan Ünal’a gümüş ödül geldi
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