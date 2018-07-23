22 aydır ağlıyorlar

Hayalindeki yaşamın peşinden koşarak İsviçre'den geldiği Kaş'ta 15 Ekim 2016 tarihinde Atilla Makta (33) tarafından öldürülen Fulya Özdemir'in (29) iddianamesi, aradan geçen 1 yıl 10 aya rağmen hala ortada yok. Anne Nazan ve baba Eyvaz Özdemir, "İki yıldır her gün acı çekip biz de ölüyoruz. Bir an önce iddianame hazırlanıp katil hakim karşısına çıksın" diyerek tepkilerini dile getirdi. Özdemir ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Adalet Bakanlığı
'ndan yardım isteyeceklerini belirterek "İki yıl olacak, ortada iddianame yok. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" diyerek tepkilerini dile getirdi. HAYALİ SONU OLMUŞTU
Fulya Özdemir, yıllarca İsviçre'nin Zürih kentinde yaşadıktan sonra Kaş'a yerleşmeye karar vermişti. 6 dil bilen, iyi de bir işi olan Fulya Özdemir, hayalinin peşinden koşmuş, Kaş'a yerleşip resim ve ağaç süsleme sanatı yapmak istemişti. Mükemmel kariyerini bırakıp Çukurbağ Yarımadası'nda kiraladığı villada tek başına yaşamaya başlayan Özdemir'in, 15 Ekim 2016 tarihinde öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Fulya'nın kaybolduğu gün Atilla Makta'nın evine gittiğini belirlemiş, yapılan araştırmada Makta'nın, genç kadın kaybolduktan bir gün sonra çalıştığı otelden ayrıldığı ve ortadan kaybolduğunu tespit etmişti. Makta, Kırklareli
'nin Lüleburgaz ilçesinde yakalanmıştı. Gözaltına alınan ve 22 suçtan sabıkalı olan Makta, parmak izlerinin Özdemir'in aracında bulunmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.