CHP’li belediyede işçi-memur ayırımı

Sosyal demokrat belediyecilikle övünen Antalya
'nın CHP
'li Muratpaşa Belediyesi
, yaptığı işçi-memur ayrımcılığı ile gündeme geldi. Memur servisleri ile işçi servisleri ani bir kararla ayrıldı. Resmi bir yazı olmadan elektronik ortamda gönderilen sistem mesajı ile duyurulan ve 11 Temmuz'dan itibaren Park Bahçeler, Temizlik, Spor, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü personelini başka servis, aynı güzergahta oturan işçi ve şirket personelini de ayrı servisler taşımaya başladı. TEMSİLCİLER AZARLANMIŞ
Ana binada 7 memur, 6 işçi, 16 şirket işçisi servisinin hizmet verdiği Muratpaşa Belediyesi'nde, yeni uygulama ile bazı mahallelere 15 dakika arayla 3 servisin gitmeye başladığı öğrenildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi
ve diğer ilçe belediyelerdeki uygulamaları örnek gösteren ve personel arasındaki ayrımcılığa son verilmesini isteyen işçi temsilcilerinin Belediye Başkanı Ümit Uysal
'a konuyu ilettikleri ancak çok sert tepkiyle karşılaştıkları ileri sürüldü. BAŞKAN SÖZÜNÜ TUTMADI
YAŞANANLARIN sosyal demokrat belediyecilikle uzaktan yakından alakası olmadığını belirten sendika temsilcileri, olayın tamamen müsriflik olduğunu vurguladı. Sendika temsilcileri, 24 Haziran seçimlerinden önce Başkan Uysal'ın, tüm personelin mesai saatlerinin aynı olması yönünde talimat vermesine rağmen sözünde durmadığını da vurguladı. BOŞA GEÇEN YARIM SAAT
TEPKI çeken uygulama nedeniyle Muratpaşa Belediyesi'nde saat 17.30 da memur servislerinin hareket etmesiyle sistemlerin kapandığı ve belediyede hiçbir işlem yapılmadığına dikkat çekiliyor. Servis saatini bekleyen işçilerin hiç bir iş yapamadan açık buldukları bilgisayarlarda internette girerek sörf yaptıkları, koridorlarda sohbet ederek zaman doldurdukları ifade edildi.