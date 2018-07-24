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Cissokho imzayı attı

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Cissokho imzayı attı
AntalyaSPOR, Aly Cissokho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Antalyaspor Asbaşkanı Şefik Öz, Altyapılardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Özkan ve katıldı. , "Kendisi kariyerine bundan sonra Antalyasporumuz'da devam edecek. İnşallah sakatlık yaşamadan bir sezon geçirmesini diliyorum" dedi.

ÇOK ÇALIŞACAĞIZ
Antalyaspor Kulübü'nde forma giyme şansı bulduğu için duyduğu memnuniyeti dile getiren Aly Cissokho ise "Beni bu formaya layık görenlere çok teşekkür ederim. Antalya'da bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Geçen seneden çok daha iyi bir yerde ligi bitirmek için arkadaşlarımla birlikte çok çalışacağız" dedi. Savunmanın solunda oynayan Cissokho geçen sezon Malatyaspor'da 30 maçta forma giymişti.
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Cissokho imzayı attı
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