Hasta bakıcı kolunu ısırdı

Antalya
'NIN Manavgat ilçesinde Onur Ulaş
(39) merdiven temizliği yüzünden bir diyaliz merkezi
ndeki hasta bakıcı N.E. ile tartıştı. İddiaya göre tartışma sırasında N.E., Onur Ulaş'ın sol kolunu ısırdı. Manavgat'ın Eskihisar Mahallesi'ndeki giriş katında özel bir diyaliz merkezinin bulunduğu binanın üst katında oturan ve bir firmada müdür yardımcısı olarak çalışan Onur Ulaş ile eşi Gulcekhra Ulaş
, geçen cuma sabahı apartmanın merdivenlerini yıkadı. Bu sırada diyaliz merkezinin sorumlu hekimi G.K. adlı kadın, Onur Ulaş'ın Ahıska Türkü olan eşi Gulcekhra Ulaş'a, merdivenleri yıkadığı için iş yerlerine su aktığını söyledi. MADDİ MANEVİ DAVA AÇACAK
Onur Ulaş doktorla konuşurken, diyaliz merkezinden çıkan hasta bakıcı N.E. de tartışmaya katıldı. Tartışmanın büyümesi üzerine Onur Ulaş ile N.E. arasında itiş kakış yaşandı. Bu sırada iddiaya göre N.E., Onur Ulaş'ın sol kolunu ısırdı. Kolunun pazı bölümünde 4 santimlik yırtık oluşan Onur Ulaş polise haber verdi. N.E. ise olay yerinden kaçtı. Onur Ulaş, hem diyaliz merkezine hem de N.E.'ye ceza davasının yanında maddi ve manevi tazminat davası açacağını belirtti.