Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Hasta bakıcı kolunu ısırdı

Hasta bakıcı kolunu ısırdı

Manavgat’ta özel bir nin hasta bakıcısı N.E., aynı binada yaşayan ’ın kolunu ısırdı

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Hasta bakıcı kolunu ısırdı
Antalya'NIN Manavgat ilçesinde (39) merdiven temizliği yüzünden bir ndeki hasta bakıcı N.E. ile tartıştı. İddiaya göre tartışma sırasında N.E., Onur Ulaş'ın sol kolunu ısırdı. Manavgat'ın Eskihisar Mahallesi'ndeki giriş katında özel bir diyaliz merkezinin bulunduğu binanın üst katında oturan ve bir firmada müdür yardımcısı olarak çalışan Onur Ulaş ile eşi , geçen cuma sabahı apartmanın merdivenlerini yıkadı. Bu sırada diyaliz merkezinin sorumlu hekimi G.K. adlı kadın, Onur Ulaş'ın Ahıska Türkü olan eşi Gulcekhra Ulaş'a, merdivenleri yıkadığı için iş yerlerine su aktığını söyledi.

MADDİ MANEVİ DAVA AÇACAK
Onur Ulaş doktorla konuşurken, diyaliz merkezinden çıkan hasta bakıcı N.E. de tartışmaya katıldı. Tartışmanın büyümesi üzerine Onur Ulaş ile N.E. arasında itiş kakış yaşandı. Bu sırada iddiaya göre N.E., Onur Ulaş'ın sol kolunu ısırdı. Kolunun pazı bölümünde 4 santimlik yırtık oluşan Onur Ulaş polise haber verdi. N.E. ise olay yerinden kaçtı. Onur Ulaş, hem diyaliz merkezine hem de N.E.'ye ceza davasının yanında maddi ve manevi tazminat davası açacağını belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hasta bakıcı kolunu ısırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN