Minik Hira yaşama tutunamadı

Antalya
'NIN Alanya ilçesinde doğuştan engelli, kalbi delik olan ve solunum sorunu yaşayan 3 yaşındaki Hira Çelik hayatını kaybetti. Alanya'da yaşayan Ahmet ve Sultan Çelik çifti Hira'nın tedavisi için gittikleri Konya'dan dönerken bu yıl 14'üncüsü yapılan Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin yapıldığı alanda kahvaltı için mola verdi. Çelik çifti küçük kızları Hira'nın fenalaştığını görünce Gökbel Yaylası'nda şenlikler için görevli bulunan Başkent Üniversitesi Hastanesi sağlık çalışanlarından yardım istedi. TOPRAĞA VERILDI
İlk müdahalenin ardından minik Hira
hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Hira Çelik, Demirtaş Mahallesi'ndeki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.