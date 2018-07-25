Otizmlilere özel gösteri

ANADOLU Ateşi
dans topluluğu sosyal sorumluluk projesi kapsamında özel bir gösteri sundu. Salı ve cuma günleri sahne alan topluluk, otizmde farkındalık yaratmak için faaliyet gösteren Akdeniz Otizm Spor Kulübü üyelerini misafir etti. Yaklaşık 50 otizmli çocuk, aileleriyle birlikte Aspendos Arena'ya gelerek Anadolu Ateşi'nin muhteşem gösterisini izledi. Gösteri sonunda uzun süre ayakta alkışladıkları dansçılarla birlikte fotoğraf çektiren Akdeniz Otizm Spor Kulübü üyeleri, tüm ekibe teşekkür etti. Otizm Federasyonu Başkan yardımcısı ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, farkındalık yaratma çalışmalarına destek verilmesinin önemine vurgu yaptı.