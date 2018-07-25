Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Otizmlilere özel gösteri

Otizmlilere özel gösteri

Giriş Tarihi: 25.7.2018
Otizmlilere özel gösteri
dans topluluğu sosyal sorumluluk projesi kapsamında özel bir gösteri sundu. Salı ve cuma günleri sahne alan topluluk, otizmde farkındalık yaratmak için faaliyet gösteren Akdeniz Otizm Spor Kulübü üyelerini misafir etti. Yaklaşık 50 otizmli çocuk, aileleriyle birlikte Aspendos Arena'ya gelerek Anadolu Ateşi'nin muhteşem gösterisini izledi. Gösteri sonunda uzun süre ayakta alkışladıkları dansçılarla birlikte fotoğraf çektiren Akdeniz Otizm Spor Kulübü üyeleri, tüm ekibe teşekkür etti. Otizm Federasyonu Başkan yardımcısı ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, farkındalık yaratma çalışmalarına destek verilmesinin önemine vurgu yaptı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otizmlilere özel gösteri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN