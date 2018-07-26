Aybastı’da Kara güldü

22 TEMMUZ Pazar günü yapılan geleneksel Ordu Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri
'nde başpehlivan Recep Kara
oldu. Zorlu geçen güreşlerde Nedim Gürel ikinci, Serhat Balcı ile Nadir Takı da üçüncü olmayı başardı. Recep Kara 1 gün önce de Düzce'de yapılan yağlı güreşlerde başpehlivan oldu. Düzce'de Serhat Balcı ikinci, Arif Akın ile Erkan Ertan da üçüncülüğe uzandı.
Bursa'da zafer Yavuz'un
22 Temmuz Pazar günü yapılan Bursa Batı Trakya Türkleri Derneği Yağlı Güreşleri'nde Ekrem Yavuz'u yenen Güngör Ekin
başpehlivan oldu. Murat Aydoğdu üçüncü olurken madalya kürsüsüne çıkan diğer üçüncü ise Yunanistanlı soydaşımız Niyazi İslam oldu.
Güreşçilere anlamlı duyuru
TRAKYA Üniversitesi Rektörlüğü, Kırkpınar Güreşleri'nde baş ve başaltı boylarında derece alan sporcuların, şartlar oluştuğu takdirde Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na sınavsız alacağını açıkladı. Bilindiği üzere İsmail Balaban ile Turan Balaban kardeşler de Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda yüksek lisans yapıyor.