Kırkpınar daha bitmedi

GÖKBEL Yağlı Güreşler
i'nde başpehlivan olan Ali Gürbüz
, SABAH Akdeniz
muhabiri Ramazan Toksöz'e özel açıklamalarda bulundu. Gürbüz, "Bu yıl Kırkpınar Güreşleri'ne çok iyi hazırlanmıştım. Tek hedefim başpehlivanlıktı. Bunun için de antrenmanımı yapmıştım. Fakat nasip kısmetin önüne geçilmiyor. Şanssız bir yenilgi aldım. Beni sevenleri üzdüm. Eninde sonunda Kırkpınar Altın Kemeri
'ni kuşanacağım. Dün Kemer'de bugün de Alanya Gökbel'de başpehlivan oldum. Yoğun bir tempo ile güreşlerimiz her hafta sürecek. Önümüzde çok önemli yağlı güreşler var. Korkuteli, Elmalı, Kurtdereli gibi. Bunların hepsinde başpehlivan olmak için mücadelemi vereceğim" dedi.