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Kırkpınar daha bitmedi

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Kırkpınar daha bitmedi
GÖKBEL i'nde başpehlivan olan , SABAH muhabiri Ramazan Toksöz'e özel açıklamalarda bulundu. Gürbüz, "Bu yıl Kırkpınar Güreşleri'ne çok iyi hazırlanmıştım. Tek hedefim başpehlivanlıktı. Bunun için de antrenmanımı yapmıştım. Fakat nasip kısmetin önüne geçilmiyor. Şanssız bir yenilgi aldım. Beni sevenleri üzdüm. Eninde sonunda Kırkpınar 'ni kuşanacağım. Dün Kemer'de bugün de Alanya Gökbel'de başpehlivan oldum. Yoğun bir tempo ile güreşlerimiz her hafta sürecek. Önümüzde çok önemli yağlı güreşler var. Korkuteli, Elmalı, Kurtdereli gibi. Bunların hepsinde başpehlivan olmak için mücadelemi vereceğim" dedi.
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Kırkpınar daha bitmedi
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