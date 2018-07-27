Atama rüzgarı esti

Antalya
'da Emniyet Müdürlüğü ve yargıda terfiler ve atamalar sonrası birçok ismin görevi değişti. Atamalarda en büyük sürpriz Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3.maddeleri uyarınca son olarak Antalya
Emniyet Müdürü olarak görev yapan Celal Uzunkaya
, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı
YENİ SAVCI ATANDI
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) kararnamesiyle ise, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal atandı. Kararnameyle, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Konya Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
EMNİYETİN A TAKIMI
Antalya'da, Vali Münir Karaloğlu'nun onayıyla İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Murat Ulucan tarafından bazı ilçe ve şube müdürlerinin de aralarında bulunduğu 60 rütbeli personelin yerleri değiştirildi. Değişikliklerle, Hukuk İşleri Şube Müdürü Mehmet Vefa Çelik, Trafik Denetleme Şube Müdürü Nurettin Şengün, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Vatan Zafer Koçak, İstihbarat Şube Müdürü Dündar Özbayrak ve Terörle Mücadele Şube Müdürü İlhan Murat Kulalar, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı.
İLÇELERİN YENİ MÜDÜRLERİ
Rütbe alıp Emniyet Müdür Yardımcısı olan Deniz Şube Müdürü Deniz Yılmaz Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Asayiş Şube Müdürü Turan Arığ Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Muhittin Ergen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğüne, 2. sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Karaaslan Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Antalya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Orhan Tezcan Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandı.