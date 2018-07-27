Burdur Gölü’nün pembe konukları

BİRÇOK kuş türünün doğal yaşam alanı, bazılarının ise göç yolunda konakladıkları Burdur Gölü
'nün son misafirleri flamingolar oldu. Gölde konaklayan yaklaşık 200 flamingo, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.
EŞSIZ BIR MANZARA
Bölgede yaşamlarını sürdüren kuşlar göle ayrı bir güzellik katarken, bazı kuş türleri de göç yolunda gölde konaklıyor. Bunların başında gelen flamingolar, gölün son misafirleri oldu. Karakent Köyü ve Senir beldesi sahillerindeki yaklaşık 200 flamingoyla, fotoğraf tutkunları için de eşsiz bir manzara ortaya çıktı.