Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Burdur Gölü’nün pembe konukları

’nün pembe konukları

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Burdur Gölü’nün pembe konukları
BİRÇOK kuş türünün doğal yaşam alanı, bazılarının ise göç yolunda konakladıkları 'nün son misafirleri flamingolar oldu. Gölde konaklayan yaklaşık 200 flamingo, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

EŞSIZ BIR MANZARA
Bölgede yaşamlarını sürdüren kuşlar göle ayrı bir güzellik katarken, bazı kuş türleri de göç yolunda gölde konaklıyor. Bunların başında gelen flamingolar, gölün son misafirleri oldu. Karakent Köyü ve Senir beldesi sahillerindeki yaklaşık 200 flamingoyla, fotoğraf tutkunları için de eşsiz bir manzara ortaya çıktı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Burdur Gölü’nün pembe konukları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN