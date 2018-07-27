Gökce’ye FETÖ şoku

Antalya
'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında eski Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökce
, gözaltına alındı. MHP'den ihraç edildikten sonra İyi Parti
'ye geçen Gökce, 24 Haziran seçimlerinde milletvekilli adaylığı için görevinden istifa etmiş, ancak listeye girememişti. Antalya
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile önceki akşam Alanya'da tatil yaptığı otelde, FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Gökce, Antalya'ya getirildi. Gökçe'nin başkanlığı döneminde FETÖ üyeleri ile telefonda görüşmeler yaptığı, toplantılarına katıldığı ve bazı ihaleleri örgüt üyelerinin almasını sağladığı iddia edildi. İfade alma işlemine başlanılmayan Gökçe'nin poliste susma hakkını kullandığı suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
CEZAEVINDE 1.5 YIL
Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin 2010 yılında yaptığı 'Kasırga' rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Gökce, 1.5 yıl cezaevinde kalmıştı. Belediyelerin temizlik ihalelerine fesat karıştırıldığı gerekçesiyle başlatılan 'Kasırga' operasyonu kapsamında toplam 105 sanık gözaltına alınmış, 36'sı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklanmıştı. Dosya ilk başta Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi
'ne gönderildikten sonra mahkemenin görevsizlik kararı vermesi üzerine dosya o dönem İzmir'deki Özel Yetkili 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.
SUÇLU BULUNMUŞTU
Yapılan düzenleme ile Özel Yetkili Mahkemeler 2014 yılında kaldırılınca 'Kasırga' dosyası İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nden alınarak Antalya'ya gönderilmişti. 105 sanıklı dava Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaklaşık 4 yıldır devam ederken mahkeme 8 yıl süren davayla ilgili kararını Nisan ayı sonunda açıklamış ve Hasan Gökce'yi 'rüşvet' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmıştı.
NEYLE SUÇLANDI
Abdülaziz Yıldız'ın sahibi olduğu şirketin Ankara, Antalya ve İzmir'de bulunan 7 ayrı belediyeden 200 milyon TL tutarında ihale aldığı, Yıldız'ın şartnameleri önceden alıp üzerinde çalışma yaptığı, başka isimlerle kurduğu şirketler ve ilintili olduğu firmalarla birlikte ihaleye girdiği ileri sürülmüştü. Yıldız'ın ihaleleri kendi şirketlerinin alması karşılığında eski Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökce'ye aylık 5 bin TL rüşvet verdiği iddia edilmişti.
NİYE İHRAÇ EDİLMİŞTİ
ESKİ Belediye Başkanı Hasan Gökce, Anayasa referandumu öncesinde MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in düzenlediği toplantı ve çalışmalara katılınca partisi tarafından hakkında inceleme başlatıldı. Savunma vermeyen Gökce partisi MHP'den 2017 yılı Temmuz ayında ihraç edildi. Hasan Gökçe, 2017 Kasım ayında ise Akşener'in de katıldığı törenle İyi Parti'ye geçerek rozetini takmıştı.