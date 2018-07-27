Turistler daha çok harcıyor

TURİZMDE 2015- 2016 yıllarında Rus ve Alman pazarlarında ciddi düzeyde gerileyen kişi başı gelir, 2018'de yükselişe geçti. Ruslarda yüzde 24 artışla 300 doları bulan turizm geliri, Almanlarda yüzde 23 artışla 400 doların üzerine çıktı.
MORAL VERİCİ GELİŞME
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı
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turizminin hem turist sayısı hem de gelir açısından geçmiş yıllara göre başarılı bir dönem geçirdiğini söyledi. Yalnız sayısal bazda ele alınsa dahi turizmdeki gelişmenin 2023 hedeflerine doğru moral verici olduğuna dikkat çeken Yağcı, "Çünkü 2018 yılı kesinleşen 3 aylık kişi başı turizm geliri rakamları, toplamda düşük gibi görünse de pazarlar bazında çok önemli eğilimleri ortaya çıkardı" dedi.
RUSLAR 300 DOLARA YAKLAŞTI
Turizm gelirlerindeki artışla ilgili önemli pazarlardan örnekler veren Erkan Yağcı, en büyük pazarlardan Rusya'da, kişi başı turizm geliri yüzde 24 artarken, krizdeki yüzde 18'lik daralmanın önemli oranda telafi edildiğini kaydetti. Yağcı, Ruslardan kişi başı gelirin, 2018'de 300 dolara yaklaştığını dile getirdi. Almanya
pazarında kişi başı gelirin 2018'de yüzde 23 gelişerek yeniden 400 doların üzerine çıktığını aktaran Erkan Yağcı, "Kişi başı gelir Hollanda da yüzde 50 dolayında gelişti" dedi.