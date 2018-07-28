Tehlikeye aldırmıyorlar

Fethiye'deki Kelebekler Vadisi
manzarasında düşme tehlikesine aldırmadan sadece fotoğraf çektirip sosyal medyaya yüklemek için dünyanın birçok yerinden yerli ve yabancı turist Faralya Mahallesi'ne geliyor. 350 metreye ulaşan sarp kayalık duvarlarla çevrili olan Kelebekler Vadisi manzarasında fotoğraf çektirmek isteyenler canlarını da hiçe sayıyor. Bölgede kayalıklardan düşüp hayatını kaybeden çok sayıda örnek de yaşandı. Son olarak İzmir
'den eşiyle Fethiye'ye tatile gelen 32 yaşındaki Semra Aysal, muhteşem manzarada fotoğraf çektirmek isterken düşerek bebeğiyle birlikte hayatını kaybetmişti.
MANZARA GÜZEL AMA...
KELEBEKLER Vadisi'ne Ankara
'dan gelen Fikret Becanım, "İnsanlar fotoğraf çekeceğiz derken aşağı doğru eğiliyorlar. Bu tehlikeyi göze alamadım" derken Fransa'dan gelen Orhan Baş da "Ulaşması biraz zor ama süper bir yer. Gelmeye de değermiş" diye konuştu. Aydın'dan gelen ve yanında yan flütünü de getirerek müzik ziyafeti çeken Gözde Akköy, ise "Manzara muhteşem olduğu kadar aynı zamanda ürkütücü" dedi.