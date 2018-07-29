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Siyaseti buluşturan düğün

AK Parti Muratpaşa Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Tevfik Namal ile Elmalı Belediyesi eski Meclis Üyesi Süleyman Kaplan’ın kızı Seçil’in düğünü siyaseti buluşturdu

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Siyaseti buluşturan düğün
Antalya'nın 18 ve 19'uncu dönem milletvekili Hasan Namal'ın oğlu ve AK Parti Muratpaşa İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Tevfik Namal, Elmalı Belediyesi eski Meclis Üyesi Süleyman Kaplan'ın kızı Seçil Kaplan ile hayatını birleştirdi. Çiftin IC Hotel'de düzenlenen düğün törenine aile büyükleri ve yakın dostlarının yanı sıra siyaset dünyasının önemli isimleri de büyük ilgi gösterdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün kıldığı nikahta gelinin şahitliklerini Muratpaşa Belediye Başkanı , oyuncu Yetkin ve Kokarca Medya sahibi Emre Yetkin yaptı. Damadın şahidi ise AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin ve meclis üyeleri oldu. Nikahın ardından davetlilerin tebriklerini kabul eden çift, kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.
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Siyaseti buluşturan düğün
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