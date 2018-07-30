Bedelli müjdesi

Bedelli
askerlerin 21 günlük eğitimlerini alacağı birlikler arasında Antalya
ve Burdur'un da yer alması iki kentte sevinç yarattı. Bedelli askerlik
ten yararlanmak isteyenler yasanın Resmi Gazete
'de yayımlanmasından sonra 3 ay içinde başvuru yapacakken, bedelli askerler için 21 günlük eğitimin hangi birliklerde olacağına yönelik taslak çalışma gerçekleştirildi. Burdur, Manisa, Antalya
, Sivas, Tokat, Erzincan, Amasya ve Bilecik'teki Piyade ve Topçu Er Eğitim Tugay ve Alay Komutanlıkları planlamaya alındı.
ANKARA GİRİŞİMI SONUÇ VERDİ
AK Parti
Burdur İl Başkanı Volkan Mengi
, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur
, bedelli askerliğin Burdur'da yapılması ile ilgili yapılan girişimlerin olumlu sonuç verdiğini söyledi. Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur "Milli Savunma Bakanımız Hulisi Akar başta olmak üzere bakanlık yetkililerine ilimizin alt yapısının uygun olduğunu belirttik. Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde hazırlanan taslak listede Burdur da açıklandı. Kesinleşmesi için görüşmelerimize devam edeceğiz" dediler.
BURDUR'UN TECRÜBE FAKTÖRÜ
AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ise "Yapmış olduğumuz görüşmelerde şehrimizin bu yapıya uygun olduğu, geçmiş dönemden esnafımızın tecrübeli olduğunu dile getirdik. Açıklanan taslak listede ilimizin de olması yapmış olduğumuz görüşmelerin olumlu olduğu yöndedir" dedi.