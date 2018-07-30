Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kur’an öğrenip şampiyon oldular

Kur’an öğrenip şampiyon oldular

Antalya İrenoğulları öğrencileri yaz aylarını Kur'an-ı Kerim öğrenip karatede madalya toplayarak geçirdi. Minik öğrenciler karatede a kadar yükseldi.

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018
Kur’an öğrenip şampiyon oldular
Okulların tatile girmesiyle birlikte Antalya İrenoğulları öğrencileri, Çamlıbel tarafından okullarında açılan 'Elif Ba' kursuna giderek Kur'anı Kerim okumayı öğrenirken aynı zamanda karate kursuna giderek büyük başarı elde etti. '5. Uluslararası 'na katılan öğrenciler turnuvada önemli başarılara imza atarak kazandıkları 12 kupayı okullarına getirdi.

40 KUPA 12 MADALYA
21-22 Temmuz tarihlerinde Pamukkale'de düzenlenen '5. Uluslar arası Dekai Do Karate Turnuvası'na katılan İlköğretim Okulu önemli bir başarıya imza attı. 20 il ve 10 ülkeden toplamda bin sporcunun katıldığı turnuvada 30 öğrencisiyle 52 farklı kategoriye katılan okul, 40 madalya ve 12 kupa kazandı.

HEDEF MİLLİ TAKIM
Karate Antrenörü Yunus Demir, "'nin en iyi kulüplerinin yarıştığı turnuvada önemli bir başarı kazandık. 5 altın, 4 gümüş ve 2 bronz kupa elde ettik. En önemli başarımız ise genel klasman 3'üncüsü olarak ilimize geri döndük" dedi. Karatenin öğrencilerin üzerinde pozitif etki yarattığını belirten Demir, "Şimdiye kadar 2 sporcumuzu a verdik. Hedefimiz bundan sonra milli takıma daha fazla sporcu yollamak olacak" diye konuştu.

OKULDA HAYAT VAR
Öğrencilerin tatili verimli geçirebilmeleri için birçok kurs açtıklarını ifade eden Okul Müdürü Süleyman Emin Özdemir ise, "Bizim okulumuzda hayat var. Öğrencilerimiz Kur'an-ı Kerim kurslarındaki başarılarını karatede de gösterdi" dedi. Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Çarkçı da kaliteli vakit geçirmeleri için bine yakın öğrenciye 50 öğretmenle ücretsiz kurslarda hizmet verdiklerini ifade etti.

MİLLİ SPORCULAR
Şehit Atilla Nizam İlkokulu'nun başarılı öğrencileri bir yandan Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi, diğer yandan karate branşında rakiplerini dize getirerek milli takım sporculuğuna kadar yükseldi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kur’an öğrenip şampiyon oldular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN