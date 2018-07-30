Kur’an öğrenip şampiyon oldular

Okulların tatile girmesiyle birlikte Antalya
İrenoğulları Şehit Atilla Nizam İlkokulu
öğrencileri, Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi
tarafından okullarında açılan 'Elif Ba' kursuna giderek Kur'anı Kerim okumayı öğrenirken aynı zamanda karate kursuna giderek büyük başarı elde etti. '5. Uluslararası Dekai Do Karate Turnuvası
'na katılan öğrenciler turnuvada önemli başarılara imza atarak kazandıkları 12 kupayı okullarına getirdi.
40 KUPA 12 MADALYA
21-22 Temmuz tarihlerinde Denizli
Pamukkale'de düzenlenen '5. Uluslar arası Dekai Do Karate Turnuvası'na katılan İrenoğulları Şehit Atilla Nizam
İlköğretim Okulu önemli bir başarıya imza attı. 20 il ve 10 ülkeden toplamda bin sporcunun katıldığı turnuvada 30 öğrencisiyle 52 farklı kategoriye katılan okul, 40 madalya ve 12 kupa kazandı.
HEDEF MİLLİ TAKIM
Karate Antrenörü Yunus Demir, "Türkiye
'nin en iyi kulüplerinin yarıştığı turnuvada önemli bir başarı kazandık. 5 altın, 4 gümüş ve 2 bronz kupa elde ettik. En önemli başarımız ise genel klasman 3'üncüsü olarak ilimize geri döndük" dedi. Karatenin öğrencilerin üzerinde pozitif etki yarattığını belirten Demir, "Şimdiye kadar 2 sporcumuzu milli takım
a verdik. Hedefimiz bundan sonra milli takıma daha fazla sporcu yollamak olacak" diye konuştu.
OKULDA HAYAT VAR
Öğrencilerin tatili verimli geçirebilmeleri için birçok kurs açtıklarını ifade eden Okul Müdürü Süleyman Emin Özdemir ise, "Bizim okulumuzda hayat var. Öğrencilerimiz Kur'an-ı Kerim kurslarındaki başarılarını karatede de gösterdi" dedi. Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Çarkçı da kaliteli vakit geçirmeleri için bine yakın öğrenciye 50 öğretmenle ücretsiz kurslarda hizmet verdiklerini ifade etti.
MİLLİ SPORCULAR
Şehit Atilla Nizam İlkokulu'nun başarılı öğrencileri bir yandan Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi, diğer yandan karate branşında rakiplerini dize getirerek milli takım sporculuğuna kadar yükseldi.