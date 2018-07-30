SOLOTÜRK tırı Kaş durağında

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Hava Kuvvetleri'nin gözbebeği SOLOTÜRK
'ün ürünlerinin tanıtıldığı ve satışının yapıldığı ST STORE, Antalya
'nın Kaş ilçesine geldi. Kaş Limanı'nda konuşlandırılan tırda, SOLOTÜRK'ün lisanslı ürünleri havacılık hayranlarının beğenisine sunuldu. Dört gün Kaş'ta kalacak olan tırdaki 30 çeşit ürün satışa sunuldu. Tırdaki görevli ve tasarımcı Serkan Ödemiş, "Ürünlerin satışından elde dilen gelirin bir bölümü şehit ailelerine yardım sağlayan Kartal Vakfı'na aktarıyoruz. Kalan bölümü de Türk Yıldızları'nın giderleri için harcanıyor" diye konuştu.