Karaloğlu affetmedi

Daha önce görev yaptığı Bursa
ve Van'da da kamu kurumlarına ait inşaatlara yaptığı sürpriz ziyaretlerle tanınan Antalya
Valisi Münir Karaloğlu, bir ilke daha imza attı. Yapımı son aşamaya gelen Finike Devlet Hastanesi'nde fayansların yapımını beğenmeyen Vali Karaloğlu
, fayansları söktürüp yeniden yaptırdı.
BURADA SEDYE TAŞINMAZ
Vali Karaloğlu, Haziran 2017'de ilk incelemesini yaptığı 125 yatak kapasiteli Finike Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmalarını yürüten müteahhidi fayanslar konusunda uyarmıştı. Karaloğlu, şantiye şefine fayansların hastanede sedye taşımaya uygun hala getirilmesi direktifini vermişti. Vali Karaloğlu, tamamlanan ve artık taşınma aşamasına geçilen Finike Devlet Hastanesi'ne geçtiğimiz günlerde sürpriz bir ziyaret daha yaptı. AK Parti Antalya
Milletvekili Atay Uslu, Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ile birlikte hastaneyi gezen Vali, fayansların hala aynı şekilde olmasına sinirlendi. Karaloğlu, fayanslar arasındaki dengesizliği göstererek, "Burada sedye taşınmaz. Fayansları söküp yeniden yapın" talimatını verdi.
ÖNEM VERECEKSİN
Vali Karaloğlu'nun Bursa Valiliği döneminde yaptığı sürpriz denetim, o dönem ulusal gündem olmuştu. 2015 yılı Mayıs ayında Bursa'nın İznik ilçesinde yapılan İznik Devlet Hastanesi'ni gezen Vali Karaloğlu, yine özellikle seramik konusunda yapılan işçiliği beğenmeyerek şantiye şefine fırça atmıştı. Karaoğlu'nun, "Burası bir hastane, önem vereceksin. Hastaneyi zamanında bitmiş göreceğim. Yoksa sizi buraya gömerim" sözleri uzun süre konuşulmuştu.
TATLI SERT ÜSLUP
Antalya, Karaloğlu'nun 'tatlı sert' üslubunun bir örneğine ise Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının temel atma töreninde tanık olmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirilen dönemin İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'nın müteahhitten inşaatın 450 günde bitmesi sözünü alması sonrası konuşan Vali Karaloğlu, firma sorumlusuna, "Bak burada başsavcım Ramazan Solmaz, oturuyor. Adli Yargı ve Adalet Komisyon Başkanı Orhan Özdemir orada. 450 günde teslim edemezsen onlar seni misafir eder Cihan" sözleriyle espri yapmıştı.