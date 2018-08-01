Ev sahibi kazandı

Antalya
'nın Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen 21. Yaz Şenlikleri bünyesindeki Feslikan Yağlı Güreşleri
29 Temmuz Pazar günü yapıldı. Başpehlivanlık, Konyaaltı Belediyesi güreşçisi İsmail Balaban
'ın olurken, takım arkadaşı Sinan Kaya da başaltında zirveyi kimseye kaptırmadı.
YAYLADA GÜREŞ NÖBETİ
Başpehlivanlık kategorisine 62 sporcu katılırken toplamda 810 güreşçi er meydanında kol bağladı. Kırkpınar Güreşleri'nde 57 başpehlivan kispet giydiği halde Feslikan Yağlı Güreşleri'nde 62 pehlivan başa güreşti. Feslikan Yağlı Güreşleri, 1800 rakımlı Feslikan Yaylası'nda yapıldı. Bir gün önce düzenlenen Sümer Ezgü
ve Funda Arar konserlerinin ardından birçok güreş sever geceyi yaylada geçirdi. Seyircinin oldukça fazla olduğu görülürken pehlivanlar da istekle güreş tuttu.
CENGİZHAN'IN BAŞARISI
Geçen seneki güreşlerde yarı finalde tartışmalı bir pozisyonla Orhan Okulu'ya mağlup olan İsmail Balaban bu kez finalde Kırkpınar Başpehlivanı Okulu'yu yenerek Feslikan'ın en iyisi oldu. Mehmet Yeşilyeşil ile Serhat Balcı da üçüncülük kürsüsünü paylaştı. Geçen yılın Feslikan Yağlı Güreşleri başpehlivanı olan Fatih Atlı
ise bu yıl Kırkpınar başaltı üçüncüsü olan Antalya
lı Cengizhan Şimşek'e yenilerek sahadan erken ayrıldı.
OKULU YORGUN DÜŞTÜ
657. Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu ilk turdan itibaren sırasıyla Hakan Çalışır, Mahmut Kavakçı, Hasan Cengiz, Hüseyin Gümüşalan ve Mehmet Yeşilyeşil'i yenerek finale yükseldi. Fakat zorlu final müsabakasında rakibi İsmail Balaban'a puanlama güreşi sonunda mağlup oldu. Orhan Okulu, güreş sonrası yaptığı açıklamada, "Kırkpınar'dan sonra törenler ve ziyaretler nedeniyle antrenman tempom ve motivasyonum bir miktar azaldı. Hatta Kırkpınar'dan sonra evime dahi iki gün ancak gidebildim. Bu nedenle performansımda bir miktar düşme var fakat önümüzde büyük güreşler bizi bekliyor. Seyircilerimiz bizi izlemeye devam etsinler" diye konuştu.
BAŞALTINDA 4 ANTALYALI
BAŞALTI müsabakasında da kıran kırana güreşler yaşandı. Konyaaltı Belediyesi güreşsiçi Sinan Kaya, takım arkadaşı Kenan Aydın'ı mağlup ederken, Serik Belediyesi güreşçisi Oğuz Kara ve Kemer Belediyesi güreşçisi Şahin Bilici üçüncü sırayı paylaştı.
BURASI BENİM EVİM
KIRKPINAR Başpehlivanı Orhan Okulu'yu yenerek Feslikan Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olan İsmail Balaban, "Geçen yıl bu sahada şanssız bir yenilgi almıştım. Bu saha benim kendi evim. Fakat bu sene başpehlivan olmayı başardım. Başkanımız Muhittin Böcek'e verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Başta ailem olmak üzere tüm sevenlerime Altın Kemer'i hediye ediyorum" dedi.
ZORLU RAKİPLERİ YENDİ
HÜSEYIN Gümüşalan ile Kürşat Şevki Korkmaz arasında ikinci turda yapılan mücadele ilgiyle izlendi. Tartışmalı pozisyonla tamamlanan mücadeleyi Hüseyin Gümüşalan kazandı. Üçüncü tur güreşlerinde Ali Gürbüz ile Mehmet Yeşilyeşil arasında yapılan mücadele oldukça çekişmeli oldu, mücadeleyi Yeşilyeşil kazanarak çeyrek finale çıktı. Başpehlivanlığı kazanan İsmail Balaban sırasıyla Nedim Gürel, Abdullah Güngör, Hamza Köseoğlu, Şaban Yılmaz, Serhat Balcı ve Orhan Okulu'yu yenerek altın kemeri kuşanmayı başardı.
ESKİŞEHİR'DE ATLI ÜSTÜNLÜĞÜ
28 TEMMUZ Cumartesi günü Eskişehir'de düzenlenen Samsunlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Fatih Atlı oldu. Kırkpınar'da başaltı ikincisi olarak başpehlivanlık kategorisine yükselen Antalyalı Furkan Durmuş Altın ikinci oldu. Ali Rıza Kaya ile Emre Erkal da üçüncü oldular.
ÇANAKKALE BALCI'NIN
Çanakkale Çan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu yağlı güreşlerde Serhat Balcı başpehlivan oldu. Hüseyin Gümüşalan ikinci olurken Orhan Okulu ile Ali Gürbüz üçüncülüğü paylaştı.
Başaltıların mücadelesi
29 TEMMUZ Pazar günü yapılan Tokat Niksar Korganlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yağlı Güreşleri'nde Hüseyin Kalaycı başpehlivan oldu. İlyas Yıldırım ikinci olurken Burak Kaya ile Emre Gürbüz de üçüncü sırada kaldı. Şenlik güreşlerine Kırkpınar'da başa güreşen pehlivanlar katılmadığı için başaltı güreşçileri başa güreşti.
Ramazan TOKSÖZ