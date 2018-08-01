Lüks yatlar para basıyor

DÜNYANIN en önemli süper lüks yat merkezleri arasında ilk 3'te yer alan Antalya
Serbest Bölge'de, haziran ayı itibarıyla toplam 7 bin 79 metre uzunlukta 381 süper yat, 1 milyar 9 bin dolara satıldı. Antalya Serbest
Bölge'de, 2018 yılı haziran ayı itibarıyla aralarında süper lüks yatların da bulunduğu 9 tekne denize indirildi. Antalya
Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, bu yıl denize indirilen 9 teknenin toplam uzunluğunun 198 metre, toplam satış değerinin de 53 milyon dolar olduğunu dile getirdi.
YILSONU HEDEFİ
2018 yılı sonu itibarıyla bu yıl denize indirilmesi hedeflenen tekne ve süper lüks yat sayısının 30 olduğunu kaydeden Gürses, "Bu yıl haziran ayı sonu itibarıyla Antalya Serbest Bölge'de üretilen ve satışı yapılan teknelerin toplam değeri 1 milyar doları aştı. 2018 yılı hedefimiz ise 150 milyon dolar" dedi. Gürses, bakım onarım için getirilen 107 teknenin 91'inin işleminin bittiğini, 23 milyon 470 bin dolarlık gelir sağlandığını da belirtti.