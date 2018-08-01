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Toptancı hal rekor kırdı

Giriş Tarihi: 1.8.2018
Toptancı hal rekor kırdı
TÜRKIYE'NIN yıllık yaş meyve sebze ihtiyacının yaklaşık yüzde 53'ünü karşılayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Türkiye'nin gıda üssü olmayı sürdürüyor. , Türkiye'deki haller arasında işlem hacmi büyüklüğü ile ilk sırada yer alıyor.

HAL SAYISI INECEK
Türkiye genelinde yaş sebze-meyve ihracatı yapan 20 il arasında birinci sırada yer alan Toptancı Hali'nde bu yılın ilk 6 aylık döneminde 1 milyar 929 milyon 548 bin 503 TL'lik işlem yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Muharrem Kavurkacı, Antalya'da kent genelinde 21 olan hal sayısını 12'ye indirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kavurkacı, "Daha modern daha büyük, kapasitesi daha yüksek, uluslararası platformda standartları gerçekleştirmiş halleri hizmete sunduğumuzda Türkiye'ye ve Avrupa'ya yaş sebze-meyve gönderme konusunda daha başarılı işlere imza atacağız" diye konuştu.
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Toptancı hal rekor kırdı
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