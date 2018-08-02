Güler yüzlü şehit annesi

15 TEMMUZ
hain darbe girişiminde Ankara
'da şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç
'ın annesi Meltem Kılınç, Antalya
Göç İdaresi'nde memur olarak göreve başladı. Umudunu Türkiye'de arayanların işlemlerinin gerçekleştiği kurumda başvuru dilekçelerini alan Kılınç, devletin gülen yüzü oldu. Şehit yakınlarının istihdamına yönelik kanun ile göreve başlayan Kılınç, çalışmaya başladığı Göç İdaresi'nde 15 Temmuz'da verilen mücadelenin kutsallığını bir kez daha anladığını anlattı. Dünyanın farklı ülkelerinden Türk soydaşların yada Müslümanların kurum aracılığıyla Türkiye'ye sığındığını anlatan Kılınç, "Tüm umudun Türkiye'ye bağladığını verilen her dilekçede yeniden hissediyorum" dedi.
GÜLER YÜZ VURGUSU
Sosyal Bilimler Fakültesi mezunu olan şehit annesi Meltem Kılınç, devletin kendisine verdiği görevi layıkıyla yerine getirebilmek ve işini öğrenebilmek için öğle aralarında bile çalıştığını söyledi. Kılınç, "Yapılması gerekenleri teorik olarak biliyorum. Ama işimi hakkıyla yapabilmek için elimden geldiğince kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Özellikle hayatlarına Türkiye'de yeni bir başlangıç yapmaya çalışanlara karşı güler yüz göstermeye dikkat ediyordum. Onların telaşlarını ve korkularını azaltmak için çaba harcıyorum" diye konuştu.
İŞ ARKADAŞLARINDAN DESTEK
Kılınç, kurumda çalışan iş arkadaşlarının ve yöneticilerin de kendisine büyük destek verdiğini belirterek onlara teşekkür etti. Oğlunun yarım bırakmak zorunda kaldığı devlete hizmet görevini üstlendiğini vurgulayan şehit annesi, "Bayrağı şehidimden devraldım. Amacım kutsal emaneti gelecek nesillere aktarabilmek" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği'nin kurucu Başkanı olan Meltem Kılınç, şehit yakınlarının devlet kurumlarında işe yerleştirilmeleri için destek çalışması yürütüyor.