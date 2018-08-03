1 milyar doları aştık

Batı Akdeniz ihracatı yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Buna göre, ihracat yılın geride kalan 7 aylık döneminde yüzde 10,36 artış göstererek, 1 milyar 68 milyon 377 bin dolara ulaştı. Batı Akdeniz'den gerçekleşen ihracatın yarısından fazlasını yaş meyve sebze ve maden sektörü gerçekleştirdi. En fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 sektörde en büyük ihracat artışı ise yüzde 72.54 oranıyla demir ve demir dışı metaller sektöründe yaşandı.

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