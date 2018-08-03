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1 milyar doları aştık

’den yapılan 7 aylık dönemde 1 milyar doları geçti. Yüzde 10 artışın yaşandığı ihracat en fazla Çin’e yapıldı

Giriş Tarihi: 3.8.2018
1 milyar doları aştık

ı yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Buna göre, ihracat yılın geride kalan 7 aylık döneminde yüzde 10,36 artış göstererek, 1 milyar 68 milyon 377 bin dolara ulaştı. Batı Akdeniz'den gerçekleşen ihracatın yarısından fazlasını yaş meyve sebze ve maden sektörü gerçekleştirdi. En fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 sektörde en büyük ihracat artışı ise yüzde 72.54 oranıyla demir ve demir dışı metaller sektöründe yaşandı.

DAHA DA ARTACAK

Antalyalya, ve 'dan en fazla ihracat Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleşti. İhracatın en fazla artış yaşandığı ülke ise Rusya oldu. Rusya'ya ihracat yüzde 166,73 oranındaki artışla 70 milyon 253 bin 903 dolara yükseldi. Örtü altı sebze üretiminin başlamasıyla birlikte bu rakamın ve ihracat artış oranının daha da yükselmesi kaçınılmaz görülüyor.

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1 milyar doları aştık
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