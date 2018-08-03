Gurbetçiler rekor kırdı

Turizmde bu yıl rekor üstüne rekor kıran ve Temmuz ayı sonu itibariyle 7 milyonun üzerine çıkarak yeni bir rekor daha kırAntalyalya'da gurbetçi turistler de rekor kırdı. Yabancı turistte yaşanan rekor artışlar gurbetçi turiste de yansıdı. Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, ilk 7 aylık periyotta kente havayoluyla gelen 7 milyon 14 bin 875 turistten 6 milyon 693 bin 939 turistin yabancı, 320 bin 936'nun ise yerli olduğu açıklandı. Gurbetçilerde 7 aylık dönem verilerine göre hiç 300 bin rakamına ulaşamayan Antalya, yabancı turistte olduğu gibi son 4 yılı geride bırakarak gurbetçilerde de ayrı bir rekor daha kırmış oldu.

RUS VE ALMANLAR ÖNDE

Rus ve İngiliz turistlerdeki artış dikkat çekti. Kente ilk 7 ayda 2 milyon 621 bin 608 Rus, 335 bin 321 İngiliz turist geldi. Temmuz ayı sonu itibariyle 175 ülkeden 7 milyon 14 bin 875 turist ağırlayan kenti en çok ziyaret eden 2 milyon 621 bin 608 turist sayısıyla Ruslar olurken, Rusları Almanlar takip etti. Alman turist sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 271 bin arttı.