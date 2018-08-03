Şüphelenen polis hırsızı yakaladı

Antalya
'nın Kemer
ilçesinde polisin hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldığı 3 şüpheliden İ.S. tutuklandı. Kemer polisi yaptığı uygulamada, plajda şüphe üzerine M.D. (18), İ.S. (20) ve N.K.'yi (16) sorguya aldı. Yapılan sorguda şüphelilerin birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada çalıntı olduğu anlaşılan çeşitli markalarda 11 cep telefonu, tablet bilgisayar, kol saati, yüzük ve kolye gibi çeşitli ziynet eşyalarıyla birlikte döviz ele geçirdi. Şüphelilerden İ.S. tutuklanırken, M.D. adli kontrolle, N.K. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.