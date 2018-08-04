3’üncü yaşa özel kutlama

TITANIC Beach Lara Hotel Banket Müdürü Nilay Kemer ve gayrimenkul sektörünün duayenlerinden Hakkı Kemer'in kızı Miray, geçtiğimiz günlerde 3'üncü yaşını kutladı. Bu özel gün için Kemer çifti Hilmi Beken Restoran'da şık bir davet organize etti. Davete Kemer çiftinin aile büyükleri ve yakın dostları katıldı.
KÜÇÜK MİRAY 'ELSA' OLDU
Karlar Ülkesi çizgi film
i teması üzerine hazırlanan konsept, kutlamaya katılanların büyük beğenisini topladı. Çizgi filmin başkarakteri Elsa
'nın elbisesiyle davetlileri karşılayan Miray ise sempatik tavırları ile ilgi odağı oldu. Doğum günü pastası üzerindeki mumları ailesi ile birlikte üfleyen Miray, ardından davetlilerin getirdiği hediyeleri açtı. Bu özel günden kareler objektiflere böyle yansıdı.