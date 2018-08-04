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Balkonda korku filmi

Manavgat’ta kriz geçirip kendini eve kilitleyen Osman G., zor anlar yaşattı. Polisin son anda bacağından yakaladığı şahıs ölümden döndü. Osman G., sıkılarak aşağı indirildi

MUHARREM MANĞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018
Balkonda korku filmi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yeğeninin yanına misafirliğe gelen ve şizofren hastası olduğu iddia edilen şahıs evde kimsenin bulunmadığı bir anda kriz geçirdi. Evin kapı ve pencerelerini kilitleyerek kimsenin girmesine izin vermeyen şahıs polise zor anlar yaşattı.

BİBER GAZI KULLANILDI
Eskihisar Mahallesi'ne oturan yeğeninin yanına misafirliğe gelen ve şizofren hastası olduğu ileri sürülen Osman G. evde kimsenin bulunmadığı bir anda kriz geçirdi. Osman G. evin kapı ve pencerelerini kilitleyerek kimsenin girmesine izin vermeyince polise haber verildi. Osman G. kapıyı açmayınca polis, itfaiye merdiveniyle pencereden içeriye sıkarak girdi. Osman G. eline geçirdiği malzemeleri aşağıya atarken, ekmek bıçağıyla balkona, oradan da balkon korkuluklarının dışına çıktı. İkna çabaları karşısında direnen ve elindeki bıçağı yakınına gelenlere sallayan Osman G., 1.5 saati aşkın bir süre korkuluk demirlerine asılı bir şekilde direndi. İtfaiye şişme yatak açarak önlem aldı.

KURTARAN HAMLE
Zaman geçtikçe yorulan Osman G.'nin bir anlık dalgınlığını değerlendiren 2 polis memuru elindeki bıçağı alarak ayaklarından sıkıca tuttu. Balkondaki polisler ve yakınları Osman G.'yi ayaklarından yakalarken, itfaiyenin merdivenine çıkan 2 polis şahsı uzun uğraşlar sonucu ellerini kelepçeleyerek balkondaki polislerin yukarıya çekmesini sağladı. Sedyeye bağlanarak indirilen Osman G, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Balkonda korku filmi
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