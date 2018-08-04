Kuyucak’a akın var

TÜRKİYE'DE lavanta üretiminin yüzde 80'ini karşılayan Isparta
'nın Kuyucak Köyü
'nü 1.5 ayda 222 bin kişi ziyaret etti. Görsel sezonun sona erdiği Kuyucak her geçen yıl ziyaretçi sayısını artırırken, yapılan çalışmalarla da bilinirliğini daha geniş kesimlere sunuyor. Müthiş manzarası ve huzuruyla ziyaretçilerini cezbeden lavanta bahçelerinde kırsal turizme katkı sağlamak için 3 yıl önce oluşturulan 'Lavanta Kokulu Köy Projesi
' de gelen ziyaretçi sayısının artmasında önemli rol oynadı.
HER YIL ARTIYOR
Lavanta Kokulu Köy Projesi Koordinatörü Ali Sağdaş, gelen turistlerin lavanta bahçelerini zevk alarak gezdiğini belirterek, "İlk yıl 21 bin, ikinci yıl 140 bin, bu yıl da 222 bin civarında turist ağırladık. Özellikle Uzakdoğu'nun büyük ilgisi var. Yabancı turist sayımız bu yıl 30 bin. Geçen yıl bu sayı 20 bin civarıydı. İlk yılımızda ise bin 500. Ziyaretçi sayısı her geçen yıl katlanarak artıyor" dedi.