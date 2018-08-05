AÜ’de 15 yeni bölüm

YENİ eğitim ve öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal
, yeni dönemde 15 farklı bölüm açılacağını ve bölümler için 15 bin 639 kontenjan belirlendiğini açıkladı.Yeni açılan bölümlerin sektörün ihtiyacını karşılayacak nitelikli meslek elemanı yetiştirmeye devam edeceğini belirten Prof. Dr. Ünal, "Yeni açılan ve bu yıl eğitim öğretime başlayacak Manavgat Sosyal
ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Kemer Denizcilik Fakültesi
ve Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu yanında özellikle meslek yüksekokullarımızda yeni açılan ve ihtiyacı karşılayacak bölümlerle sektörün ihtiyacını kar- şılayacak nite- likli meslek elemanı yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.
İŞTE O BÖLÜMLER
Akdeniz Üniversitesi'nde yeni dönemde açılacak olan fakülte ve meslek yüksekokullarındaki bölümler şu şekilde: "Eğitim Fakültesi - Özel Eğitim
Öğretmenliği, Kemer Denizcilik Fakültesi - Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi - Çocuk Gelişimi, Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi - İşletme Enformatiği, Manavgat Turizm Fakültesi - Rekreasyon Yönetimi, Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (İÖ), Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik, Uygulamalı Bilimler Fakültesi - Bankacılık ve Finans, Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu - Turist Rehberliği, Elmalı Meslek Yüksekokulu - Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Finike Meslek Yüksekokulu - Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Korkuteli Meslek Yüksekokulu - Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Manavgat Meslek Yüksekokulu - Çocuk Gelişimi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Medya ve İletişim".
15 BİN 639 KONTENJAN
AKDENIZ Üniversitesi'nde 74 bin öğrenciyle eğitim ve öğretime devam ettiklerini dile getiren Ünal, "Yeni eğitim ve öğretim döneminde ilk kez öğrenci alacak olan 15 fakülte ve meslek yüksekokulunda 15 farklı program açıldı. Kontenjan ise 15 bin 639 olarak belirlendi" diye konuştu.