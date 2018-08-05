Heyecan başlıyor

Antalya
Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 55'incisi düzenlenecek 'Uluslararası Antalya
Film Festivali'nin yarışma başvuruları başladı. 29 Eylül- 5 Ekim'de gerçekleşecek festivalde yarışmak isteyen uzun metraj filmler için son başvuru tarihi ise 24 Ağustos olarak açıklandı. Festivalde yarışmak isteyen uzun metraj filmler için yönetmelik ve başvuru formları, festivalin resmi internet sitesi www. antalyaff.com adresinde yayımlandı.
BİRLEŞİK FESTİVAL
Antalya'yı küresel sinema endüstrisinin merkezlerinden biri haline getirmek, Türk sinemasının dünyaya açılımını desteklemek, sanat değeri yüksek ve nitelikli filmleri sinemaseverlerle buluşturmak amacıyla geçen yıl 'Ulusal' ve 'Uluslararası' kategoriler birleştirilmişti. Bu yıl da festivalin uluslararası yüzünü öne çıkartan uygulamanın devam edeceği açıklandı.
EN İYİ FİLM 50 BİN EURO
Yarışmada "En İyi film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "Jüri Özel Ödülü", "Dr. Avni Tolunay İzleyici Ödülü", "Behlül Dal Ödülü" ile "Onur Ödülleri" olmak üzere 8 kategoride ödül dağıtılacak. Festivalde, en iyi film Altın Portakal
Heykelciği ve 50 bin Euro ödülün de sahibi olacak.