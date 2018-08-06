Moskova’da Türk rüzgarı

Rusya
'nın
Başkenti Moskova
'da, Türkiye
Festivali'nin ikincisi gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği, Türkiye Otelciler Federasyonu'nun (TÜROFED) koordinasyonunda, TÜRSAB başta olmak üzere turizm STK'ları, valilikler, belediye başkanlıkları kalkınma ajanslarının katkıları ve özel sektörün katılımıyla organize edilen festival, 10-12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
REKOR BEKLENİYOR
Geçen sene, 153 bin kişinin ziyaret ettiği festival, yine Moskova'nın önemli parklarından Krasnaya Presnya'da yapılacak. Konser, gösteri, gastronomik ve kültürel sAntalya
ın yapılacağı Türkiye Festivali, üç gün boyunca Rus halkı ile buluşacak. Türkiye'deki turistik destinasyonları tanıtmayı amaçlayan 'Türkiye Festivali'nin, bu sene ziyaretçi rekoru kırmayı hedeflediği belirtildi.
OTELLER KATKI KOYACAK
Festivalin en büyük destekçilerinden Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya
'dan toplam 23 otel ve otel zinciri markasının festivale katılacağını ifade etti. Yağcı, "Festivale Antalya Valimiz Münir Karaloğlu önderliğinde hazırlandık. Otellerimizin yanı sıra festivalde Hadrianus Kapısı, Perge, Aspendos gibi Antalya'nın önemli tarihi değerlerini, üç boyutlu ve kumdan minyatür heykellerini de sergileyeceğiz" dedi.