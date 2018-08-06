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Tesadüfen hayatta

’nın Serik ilçesinde kaza geçirip solunumu duran , tesadüfen oradan geçen doktor ve hemşire sayesinde hayata tutundu

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Tesadüfen hayatta
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada solunumu duran (44), bu sırada yoldan geçen doktor ve hemşirenin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Kaza, saat 18.30 sıralarında Belek- Kadriye turizm yolunda meydana geldi. Belek'ten Kadriye yönüne giden Mehmet Balaban yönetimindeki 07 FGB 85 plakalı otomobile, aynı yöne giden Mehmet Çiçek yönetimindeki plakasız motosiklet arkadan çarptı.

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Kazada, başında kaskı bulunmayan Mehmet Çiçek'e, olay yerinden geçen Dr. ve 'nde görevli hemşire Neriman Kılınç müdahale etti. Solunumu duran Çiçek, yapılan müdahaleyle yaşama döndürüldü. Çiçek, kısa sürede olay yerine ulaşan ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından da 'ya sevk edildi. Çiçek'e ilk müdahaleyi yapan Dr. Ahmet Demir, "Kazayı görünce hemen durdum. Gerekli müdahaleyi yaptım. Hemen sonra kaza yerinden geçen hemşire Neriman Hanım da destek verdi. Yaralının solunumu yoktu. Müdahale ettik ve hayati bulguları geri döndü. Hekim olarak yapılması gerekeni yaptım" diye konuştu.
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Tesadüfen hayatta
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