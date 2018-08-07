Boğa güreşleri nefesleri kesti

Antalya
Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Karagöl Yayla Şenlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen boğa güreşleri halkın ilgi odağı oldu. Aydın, Muğla, İzmir
ve Artvin
'den Muğla'ya getirilen yaklaşık 50 boğanın katıldığı güreşler, kıran kırana geçti. Hayvan hakları gözlemcilerinin de izlediği güreşlerde bazı boğalar rakiplerine üstünlük sağlamak için zor anlar yaşadı. Bazı boğalar çareyi kaçmakta bulurken, bazılarını ise sahipleri ayırmakta zorlandı.
BOĞALARIN İLGİNÇ İSİMLERI
Yaklaşık 7 bin kişinin izlediği güreşlerde süper baş güreşleri için 'Yaylalı' ve 'Kimsesiz Yaşar', baş güreşleri için 'Hanımağa Celasun' ve 'Ali Efe', başaltı güreşleri için 'Salihbey Fırtına' ve 'Zaman' orta güreşleri için ise 'Apaçi' ve 'Dombili' boğaları güreş tuttu. Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, şenliğe katılan herkese teşekkür etti.