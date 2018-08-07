Zorbalar hesap verecek

Antalya
'nın Manavgat ilçesinde 65 yaşındaki Türkan Tuncer
'i öldüresiye dövüp altın ve paralarını alan zorbalar Adana
'da yakalandı. Zanlılardan 2'sinin Gürcistan
uyruklu birinin ise Türk olduğu ortaya çıktı.
ALTIN VE PARA İÇİN
Olay 2 Ağustos Perşembe günü Antalya
'nın Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı müstakil evde oturan 65 yaşındaki Türkan Tuncer, sabah 06.00'da tuvalete gitmek için uyandığında evde maskeli iki kişiyle karşılaştı. Kadının ağzını bağırmaması için koli bandıyla kapatan şahıslar, elini ve ayağını da bağladıktan sonra evdeki altınların yerini söyletebilmek için yaşlı kadını öldüresiye dövmüştü. Zanlılar evde bulunan 4 altın bilezik, altın kolye, 400 lira ile ve banka cüzdanını alarak kayıplara karışmıştı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Arbede sırasında zanlılardan birinin maskesini çıkartan Türkan Tuncer, zanlılara teşhis etti. Polis, Murat Çiçek (39), Gürcistan uyruklu David Gabaidze (46) ve Genad Surmanidze'nin (40) Adana'ya gittiklerini tespit ederek Adana polisiyle irtibata geçti.
YAKALANDILAR
Zanlıların bir otelde saklandığını saptayan polis düzenlediği operasyonla Adana'nın Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'ndeki otelde zanlıları gözaltına aldı. Üstlerinden 4 bin lira ile tornavida ve eldiven çıkan zanlıların olay sırasında giydikleri kıyafeti çıkartıp yeni kıyafet satın aldıkları belirlendi. Polis olay anında giyilen kıyafetleri de kısa bir araştırma sonunda buldu. Zanlılar Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. İfadeleri alınan ikisi Gürcü biri Türk 3 zanlı Manavgat'a getirildi.
POLISE TEŞEKKÜR ETTI
İki maskeliden birinin Türkçe bildiğini diğerinin bilmediğini anlatan yaşlı kadın, "Evden 07.30 gibi çıktılar. Ağzımdaki bezi çıkartıp sürünerek kapının önüne kadar geldim. 'imdat hırsız girdi, ölüyorum" diye bağırdım. Bir vatandaş polisi aradı. Sonra gözümü hastanede açtım. Hastanede tedavi olduktan sonra abimin evine gittim. Psikolojim çok bozuldu ve korkmuştum. Bu yüzden de 4 gündür evime gelemiyordum. O canileri yakalayan polisimize teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun" dedi. Polisin kendisine zanlıların resimlerini gösterdiğini ifade eden Tuncer, yüzünü açtığı kişiyi tanıdığını sözlerine ekledi.
DEHŞETİ ANLATTI
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde evine giren hırsızlar tarafından öldüresiye dövülen 65 yaşındaki Türkan Tuncer, zorbaların yakalanması ile rahat bir nefes aldı. 4 gün sonra evine dönen Tuncer, evinin kapısını sadece SABAH Akdeniz
'e açtı. Hastaneden taburcu edildikten sonra 4 gündür abisi Mustafa Tuncer'in evinde kaldığını söyleyen Tuncer, zanlıların yakalanmasıyla birlikte rahat bir nefes aldığını belirtti. Yaşadığı dehşeti anlatan Tuncer, "Tek başıma yaşıyorum ve her gün yatmaya gittiğim abimin evine gitmemiştim. Gece 3 gibi tıkırtı sesleri duydum. Sabah 6 gibi uyandım lavaboya giderken, kapıyı açınca maskeli bir kişi üstüme yürüdü, kapıyı kapatmaya çalıştım, zorladım saçımdan tutup asıldı ve bana vurmaya başladı. Arbede halinde yüzündeki maskeyi çıkardım. Kapının önünde diğer maskeli kişi vardı ve ikisi de beni dövdü" diye konuştu.