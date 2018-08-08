Ağustos’ta yağmur afeti

Antalya
, Isparta
ve Burdur
'da Ağustos ayının ilk haftası biterken yağmur ve sel felaketi yaşandı. Antalya
'nın Elmalı ilçesinde 12 ev su altında kaldı, yaklaşık 450 dekar alanda sera içindeki ürünler büyük zarar gördü. Isparta'da yıldırım düşmesi sonucu 31 küçükbaş hayvan telef oldu.
TEPEYE ÇIKIP CANINI KURTARDI
Antalya'nın Elmalı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kısa süreli sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Salur, Yalnızdam, Yapraklı, Eskihisar ve Yılmazlı mahalleleri yağmur sonrası oluşan selden en fazla zarar gören mahalleler oldu. Yağmur nedeniyle bazı mahallelerde su 1 metreye kadar yükselirken, çok sayıda örtü altı sera ve tarım alanları da sular altında kaldı. Sel sebebiyle kayıp olan bir vatandaşın ise kendi imkanlarıyla yüksek bir tepeye çıkarak kurtulmayı başardığı bildirildi.
YARALAR SARILACAK
Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, selin yaralarının sarılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını bildirdi. Elmalı Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin afetin hemen ardından bölgede çalışmalara başladığını kaydeden Öztekin, "Devletimiz gerekli desteği verecek" diye konuştu. Salur mahallesinden üretici Osman Akar ise, "Zararımız çok büyük. Ürün fiyatlarının normalin üstünde seyrettiği bu günlerde üreticimiz tam para kazanmaya başlamışken yaşanan bu felaket üreticinin moralini bozdu" dedi.
İLK TESPİT YAPILDI
Bölgede incelemelerde bulunan Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Elmalı'da yaşanan afet bölgesinde incelemelerde bulundu. Sel felaketinde 150 çiftçinin toplamda 450 dekar alanında yüzde 35-55 arasında zararının olduğunu söyleyen Özen, "Hasar tespit çalışmalarımız net zararı belirlemek için devam ediyor. En kısa sürede tamamlanıp Elmalılı üreticilerimizin yaralarını sarmak için çalışıyoruz" diye konuştu.
31 KEÇİ TELEF OLDU
ISPARTA'DA ise yaylada otlayan sürüye yıldırım düşmesi sonucu 31 hayvan telef oldu. Davraz Kayak Merkezi Kulovası Yaylası'nda Ahmet Ayaz'a ait keçi sürüsü otladığı sırada yıldırım düştü. Sürüdeki 31 kıl keçisi telef oldu. Büyük Hacılar Köyü'nde oturan Ahmet Ayaz, sürüsünün yarıya yakınının telef olduğunu ifade ederek, "Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Maddi kaybım büyük" dedi.
BURDUR DA NASİBİNİ ALDI
BURDUR'DA da etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde öğleden sonra etkisini gösteren yağış dolayısıyla sürücüler, trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Bazı ev, iş yeri ve apartmanların bodrum katlarını su bastı. Belediye ekipleri, pompa yardımıyla suların boşaltılmasında vatandaşlara yardımcı oldu.