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fabrikası

Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı sayesinde 689 öğrenci la dopdolu bir yaz yaşıyor

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Sanat fabrikası
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı'nın yaz döneminde çocuk ve gençler için açtığı enstrüman kursları yoğun ilgi görüyor. Piyano, keman, bağlama gibi enstrüman kurslarının yanı sıra tiyatro, şan ve halk oyunları eğitiminin de yer aldığı kurslardan 689 öğrenci faydalanıyor. Kurslara başvuru yapan 7-35 yaş aralığında ki tüm lılar dolu bir yaz yaşıyor.

SANAT DOLU BIR YAZ
Yoğun bir başvuru süreci geçiren 2018 yaz dönemi enstrüman kursları 2 Temmuz'da kapılarını açtı. Kültür ve sanatta çocuk ve gençlerin yeteneklerinin geliştirilmesi için piyano, gitar, ritim ve yan flüt gibi enstrüman kursları öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Sanata ilgisi olan öğrencilerin yaz tatilini verimli kullanmalarını ve daha bilinçli bir nesil yaratarak müzik kültürünü oluşturmayı amaçlayan yaz kursları uzman ve deneyimli öğretmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor. 2 Temmuz'da başlayan yaz kursları 9 Eylül'de son bulacak.
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