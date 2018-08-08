Yapılandırma fırsatı sürüyor

Antalya
Vergi Dairesi Başkanlığı, 'Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin' kanunun 27 Ağustos
'a kadar son kez uzatıldığını açıkladı. Vatandaşların, e-devlet, Gelir İdaresi Başkanlığı veya vergi dairelerinden vergi borcu sorgulaması yapması ve yapılandırma kapsamında borçları var ise, başvurularını yapıp indirimli bir şekilde borçlarını yapılandırmaları gerektiği ifade edildi. Daha önce 31 Temmuz olarak açıklanan son günün 27 Ağustos Pazartesi gününe kadar süreceği ifade edildi.