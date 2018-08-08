Zorbalara terlikli ders

Antalya
'nın Manavgat ilçesinde ağzını bantlayıp elleri ve ayaklarını bağlayarak öldüresiye dövdükleri kadının altın ve parasını alarak kaçtıktan sonra Adana
'da yakalanan 2'si Gürcistan uyruklu biri Türk 3 zanlı adliyeye çıkarıldı. Polis nezaretinde adliyeye getirilen olayın failleri Murat Çiçek (39), Gürcistan uyruklu David Gabaidze (46) ve Genad Surmanidze'yi (40) gören 65 yaşındaki Türkan Tuncer ile yakınları zanlılara saldırmaya çalıştı. Ayağındaki terliği çıkartarak zanlılara vurmaya çalışan Tuncer, "Sizi adi herifler. Anneniz yaşındayım. Bana vurmaya utanmadınız mı? Beni yalnız mı sandınız. Arkam güçlü benim...." diyerek bağırdı. Polis Türkan teyze ve yakınlarını güçlükle sakinleştirebildi. Manavgat'ta getirilen zanlıların, emniyetteki ifadelerinde, suçlamalar kabul etikleri, yaşlı kadının ağzını bantladıklarını, elleri ve ayaklarını bağlayıp döverek altınlarını ve parasını aldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.
MERSİN'DE BOZDURMUŞLAR
Gürcistan uyruklu Gabaidze ve Surmanidze'nin maskeyle hırsızlık yaparak kadını dövdükleri, Çiçek'in ise onlara şoförlük yaptığı belirlendi. Murat Çiçek'in verdiği ifadede, David Gabaidze'yi 15 yıldır tanıdığını Gürcistan'da bir inşaat firmasında beraber çalıştıklarını ve sürekli Türkiye'ye geldiğinde görüştüklerini belirterek, "Genad Surmanidze'yi ilk kez gördüm. David bana 'Genad hırsızlık konusunda uzman" dedi. Benden şoförlük yapmamı getirip götürmemi istediler. Araç kiraladım ve onlara şoförlük yaptım. Altınları Mersin
'de bir kuyumcuya bozdurduk. 13 bin 500 lira tuttu. Bana pay olarak 2 bin lira verdiler" dedi.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ
Zanlıların daha önce de Antalya'da bir evden hırsızlık olayına karıştıkları 3 bin 300 lira çaldıkları ortaya çıktı. Genad Surmanidze'nin 2011 yılında Artvin'de bir evden hırsızlık yaptığı da parmak izinden tespit edildi. Murat Çiçek'in de alınan parmak izinin 2009 yılında Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kesici ve delici aletle Kadir Özdal'ın (44) öldürülmesi olayının şüphelisi olduğu ortaya çıktı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.